إعفاء محمد الأزهر فارس من مهام الإشراف على إدارة القناة الوطنية الأولى و مهام التسيير الوقتي للوطنية الثانية

تقرر اليوم الثلاثاء إعفاء محمد الأزهر فارس من مهام الإشراف على إدارة القناة الوطنية الأولى ومهام التسيير الوقتي للقناة الوطنية الثانية .

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة التلفزة التونسية، "على خلفية بث القناة الوطنية الثانية يوم 6 ماي 2019 الموافق ليوم الفاتح من شهر رمضان لبرنامج ديني من أرشيف التلفزة التونسية ورد فيـه دعاء وتهنئة للرئيس الأسبق وعائلته بما مسّ من مشاعر المشاهدين من التونسيين".

وأكد البلاغ أن التلفزة التونسية "عجلت بفتح تحقيق إداري في الغرض لتحديد المسؤوليات الراجعة لمختلف المتدخلين في هذا الخطأ الناتج عن توارد خطأ بشري وتقصير مهني وترتيب الآثار الادارية والتأديبية المستوجبة لإيقاف من ثبتت مسؤوليتهم عن العمل، فضلا عن الشروع في اجراءات التتبـع الجزائي في الغرض ".