المنستير: 50 مخالفة اقتصادية وحجز واتلاف 25 كلغ من السمك مجهول المصدر خلال اليومين الأوّلين من رمضان

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير وعددها 5، خلال اليومين الأولين من شهر رمضان، 50 مخالفة اقتصادية خلال 277 زيارة ميدانية، وفق ما أفادت به مراسلة (وات) بالجهة، اليوم الثلاثاء، المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك.

وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية في اليوم الأوّل من رمضان، 21 مخالفة اقتصادية، خلال 175 زيارة ميدانية بمعتمديات جمال والساحلين والمنستير وقصر هلال ومفترق وادي حمدون.

وتعلقت هذه المخالفات بالترفيع في الأسعار، وعدم اشهار الأسعار، وترويج منتوجات مجهولة المصدر، وتسليم فواتير غير قانونية، ومسك منتوجات في وسيلة نقل غير مطابقة للتراتيب المعمول بها، واستعمال مواد مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها، وبيوعات تنموية خلافا للصيغ القانونية، وعدم مطابقة المنتوج للخصائص الفنية المتعلقة به، كتواريخ الصنع والتسمية التجارية، واخفاء مواد مدعمة، على غرار الزيت النباتي والحليب في مساحة تجارية كبرى وفي نقطة بيع بالتفصيل، واستعمال آلتي وزن غير قانونية في الخضر والغلال والأسماك.

وسجلت في اليوم الثاني من رمضان، 29 مخالفة اقتصادية أثناء 102 زيارة ميدانية على مستوى المنستير وزرمدين والمكنين والوردانين تعلقت بالإشهار الكاذب، وعدم اشهار الأسعار، وعدم تقديم سندات النقل، والزيادات غير القانونية في الأسعار بالنسبة إلى معجون الطماطم ثنائي التركيز، وجودة وسلامة المنتوجات، واستعمال آلات وزن غير حاملة لعلامة الوسم الدوري، علاوة على ممارسة نيابة إحدى موزعي منتوج الحليب ومشتقاته للبيع المشروط للحليب.

وبشأن المواد التي وقع حجزها، أفادت المديرة الجهوية للتجارة، أنّهم حجزوا، اليوم الثلاثاء، كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك من ذلك المرغرين والخرذل وعلب عدس مصبر، سيقع اتلافها، فيما حجزوا في اليوم الأوّل من رمضان، كمية من البسكوت لانتهاء تاريخ صلاحيته و25 كلغ من السمك مجهول المصدر في نقطة بيع بالساحلين، وقع إتلافها.