نائب أمير مكة يستعرض الخطط الأمنية لرمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:26 م
الفجر السعودي
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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وعدد من القيادات الأمنية.
واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الجهات الأمنية التي بدأ تنفيذها في العاصمة المقدسة بالتزامن مع حلول شهر رمضان بهدف تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.
وقدم الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لرجال الأمن نظير مايقومون به من أعمال لخدمة ضيوف الرحمن منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.
واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الجهات الأمنية التي بدأ تنفيذها في العاصمة المقدسة بالتزامن مع حلول شهر رمضان بهدف تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.
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