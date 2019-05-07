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أحمد عمر هاشم عن "المغالاة" في الشبكة: "أنا اتجوزت بـ150 جنيه" (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:22 م
أحمد عمر هاشم عن المغالاة في الشبكة: أنا اتجوزت بـ150 جنيه (فيديو)
أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن قلة الزواج من الظواهر السلبية التي يجب أن يتخلص منها المجتمع، لافتَا إلى أن الشباب عليه أن لا يخاف من تكاليف الزواج ويقبل على الزواج، والله سبحانه وتعالى سيعينه على هذا الأمر.

وتابع "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "منى والناس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تكاليف زواجه لم تتعد الـ150 جنيهًا، وهذا المبلغ كان بسيط جدًا، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم زواج بناته بأشياء بسيطة للغاية، وطالب الشباب بتقديم أشياء رمزية في الزواج، وعدم المغالاة.

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المزيد عن: منى والناس فضائية الحدث اليوم رئيس جامعة الأزهر الأسبق تكاليف الزواج الظواهر السلبية الدكتور أحمد عمر هاشم
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