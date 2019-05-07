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محمد معيط: العاملين بالبورصة هم الذين استبدلو ضريبة الارباح الرأسمالية بالدمغه

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:15 م
محمد معيط: العاملين بالبورصة هم الذين استبدلو ضريبة الارباح الرأسمالية بالدمغه
محمد معيط وزير المالية
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محمد عصام
 
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قال محمد معيط وزير الماليه، إن شركات السمسره والعاملين بهيئة سوق المال هم من طالبو بالغاء ضريبة الأرباح الرأسماليه، وتطبيق ضريبة الدمغه علي التعاملات بالبورصه.

وكانت وزارة الماليه استبدلت ضريبة الأرباح الرأسماليه بالدمغه علي تعاملات بالورصه منذ يوليو2017 ولمده ثلاث سنوات، لكن منذ بدء تطبيقها يرفضها العديد من المتعاملون لما سببته من تراجع في احجام التداولات، ويدعون إلي العوده للعمل بضريية الأرباح الرأسماليه.

وتابع الوزير خلال تصريحات صحفيه علي هامش مؤتمر صحفي بمقر الوزاره، لقد حضرت المفوضات مع العاملين بسوق المال حول فرض ضريبة الأرباح الراسماليه على تعاملات بالبورصه في عهد الوزرين هاني قدري دميان، ويوسف بطرس غالي ورفضو هذا الامر، وهم الذين توصلو بأنفسهم إلي  صياغه ضريبة الدمغه، مبديا استغرابه من مطالبات البعض بإعاده فرض ضريبة الأرباح الرأسماليه.

واضاف معيط،  أنه تقدم بمقترح اليوم لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي بتثبيت سعر ضريبة الدمغه عند  نسبة 1.5 في الالف بداية من يوليو القادم بدلا من رفعها الي 1.75 في الالف كما نص القانون.

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