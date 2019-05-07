ظهور "مو صلاح" في الحلقة الأولى من مسلسل مصطفى شعبان

ظهرت في الحلقة الأولى من مسلسل النجم مصطفى شعبان " أبو جبل " وفي منزله صورة للاعب الكرة المصري العالمي محمد صلاح الشهير بـ " مو صلاح "، وبالتحديد في غرفة أولاده الذين ماتوا في الحلقة الأولي بعد الحريق الذي التهم منزله .





كانت تلك الحلقة بها الكثير من الأحداث فقد حاول مصطفى شعبان (حسن) أن يثنى أشقاءه رزق وسعد عن "الشغل الشمال" فى مجال المقاولات، مؤكدا على مراعاة الضمير فى العمل والمكسب الحلال لكن اشقاءه يرغبون فى المكسب السريع بأى شكل من الأشكال وبأى طريقة.





ثم يلجأ مصطفى شعبان لوالده ( حسن حسنى ) من أجل لم شمل الأسرة ومحاولة اقناعه بعدم فض الشراكة مع اخواته لكن والده يؤكد له ان المكسب والقرش الحلال أفضل بكثير من الشغل الشمال ولكن أشقاءه يبحثون عن المكسب السريع باى شكل وينضم لتلك الجلسة العائلية شقيق حسن ابوجبل الاصغر وهو الفنان حسنى شتا، الذى يعمل بعيدا عن اخواته فى مدينة بورسعيد وينصح شقيقه مصطفى شعبان ويتفق مع راى والده بفض الشراكة لأنه يرى أن إخواته سعد ورزق لن يوافقا على سيطرة حسن وشغله الذى يراعى فيه ضميره .





وفى نفس الوقت يلجأ سعد أبو جبل ( دياب ) الى حماه وهو الفنان محمود البزاوى الذى يكره مصطفى شعبان ويغير من نجاحه ويدفع زوج ابنته دياب الى العمل غير الشرعى، ويقنع البزاوى دياب بفض الشراكة مع أخوه وفى مشهد اخر مع زوجته الفنانة نجلاء بدر نكتشف ايضا مدى غيرتها من شقيق زوجها واظهار كراهيتها له مثل والدها محمود البزاوى .





وفى مشهد اسرى نرى حسن أبو جبل ( مصطفى شعبان ) يداعب اولاده ويظر مدى حبه لهم و لزوجته ولكن حماته تقرا الفنجان وترى خبرا غير سار ستتعرض له العائلة وبالفعل يتحقق ما تراه فى قراءة الفنجان ويلتهم حريق شقة ( حسن أبو جبل ) الذى ينتج عنه وفاة أولاده فى مشهد مؤثر جدا ينهار فيه مصطفى شعبان وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد ويدفن اولاده فى مشهد مؤثر آخر ضمن احداث المسلسل وينزل مصطفى القبر ليضع اولاده داخله فى مشهد بكائى جدا ينهار فيه ( حسن أبوجبل ) وتنتهى به الحلقة