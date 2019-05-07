أبوالليف وعماد كمال يغنيان تتر البداية والنهاية لـ"الواد سيد الشحات"

فاجأ صناع مسلسل "الواد سيد الشحات" جمهور العمل بتقديم تترين مختلفين للمسلسل، وغنى تتر البداية الفنان نادر أبوالليف، فيما قدم المطرب الشاب عماد كمال تتر النهاية في ثانٍ تعاون له مع أحمد فهمي بعد مسلسل "ريح المدام".





تتر البداية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، فيما ألف تتر النهاية الفنان أكرم حسني وسمر حسين، وهو من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، وأحمد وحيد كينج.





وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية والعمل على تاكسي.





"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).



