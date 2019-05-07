محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع الصرف الصحي لقريتي المراشدة والقلمينا

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الأعمال الإنشائية التي تجرى بمحطة المعالجة الثلاثية ومحطات الرفع الخاصة بمشروع الصرف الصحي لقريتي المراشدة والقلمينا بمدينة الوقف رافقه المهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأوضح الهجان، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل الي 170 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه لمحطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار و130 مليون جنيه لمحطة المعالجة الثلاثية لافتا الي ان المحطة تقع علي مساحة 10 افدنه وتصل طاقتها الاستيعابية الى 10 الاف م3 يوم واضاف ان المحطة تعد الثانية من نوعها بمحافظة قنا التي تعمل بتقنية المعالجة الثلاثية بعد محطة معالجة الصرف الصحي لمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة حاجر الجبل بمدينة الوقف.





وذكر محافظ قنا أن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع الصرف الصحي لقرية المراشدة بلغت 65% بينما بلغت نسبة التنفيذ بقرية القلمينا 79%، مؤكدا ان المشروع يأتي في اطار تنفيذ خطة الدولة لتغطية كافة القرى بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة لافتا الى انه تم وضع حجر الاساس لمشروع الصرف الصحي بقرية الأشراف في ابريل الماضي والذي سوف يخدم قرى الشمال بمدينة قنا كما يجرى اعداد الدراسات اللازمة لمشروع الصرف الصحي لقرى الجنوب بمدينة قنا تمهيدا للبدء في تنفيذه في اقرب وقت ممكن.



