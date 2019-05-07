هكذا شكر صناع "الواد سيد الشحات" ضيوف شرف المسلسل

حرص صناع مسلسل "الواد سيد الشحات" على توجيه الشكر لجميع الفنانين الذين يشاركون في العمل كضيوف شرف على مدار حلقاته الثلاثين، بكتابة جملة "شكر خاص لكل ضيوف شرف المسلسل وإن شاء الله نجمالكم في الأفراح" على تتر بداية المسلسل.





وحل الفنان بطرس غالي ضيف شرف الحلقة الأولى حيث لعب دور والد الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث المسلسل، ومن أبرز ضيوف شرف المسلسل المتوقع ظهورهم في الحلقات المقبلة كل من المطربة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أكرم حسني.





وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية والعمل على تاكسي.





"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).