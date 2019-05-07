رامز جلال عن رضا عبد العال: "واكل رنجة على الصبح"
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:53 م
مريم الشريف
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سخر الفنان رامز جلال، من كابتن رضا عبد العال، قائلا: "بيبص من الطيارة، زى ما يكون بلكونه بيته بينادى على بتاع الجرجير، مش منظر واحد كان لاعب، وايه الكرش ده".
"جلال" أوضح خلال برنامج "رامز فى الشلال" على MBC مصر قائلا: "كابتن رضا واكل رنجة على الصبح، وهو ايه التيشيريت اللى لابسه ده طالع من بق كلب".
"جلال" أوضح خلال برنامج "رامز فى الشلال" على MBC مصر قائلا: "كابتن رضا واكل رنجة على الصبح، وهو ايه التيشيريت اللى لابسه ده طالع من بق كلب".
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