رامز جلال عن رضا عبد العال: "واكل رنجة على الصبح"







"جلال" أوضح خلال برنامج "رامز فى الشلال" على MBC مصر قائلا: "كابتن رضا واكل رنجة على الصبح، وهو ايه التيشيريت اللى لابسه ده طالع من بق كلب".

سخر الفنان رامز جلال، من كابتن رضا عبد العال، قائلا: "بيبص من الطيارة، زى ما يكون بلكونه بيته بينادى على بتاع الجرجير، مش منظر واحد كان لاعب، وايه الكرش ده".