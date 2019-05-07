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مشاهدة برنامج رامز جلال (رامز في الشلال) بث مباشر (رضا عبد العال) يوتيوب قناة ام بي سي مصر MBC masr

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:37 م
مشاهدة برنامج رامز جلال (رامز في الشلال) بث مباشر (رضا عبد العال) يوتيوب قناة ام بي سي مصر MBC masr
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 ينتظر عشاق برامج رمضان 2019 عرض الحلقة الثانية من برنامج رامز في الشلال في ثاني ايام رمضان بفكرة جديدة ضمن سلسلة برامج رامز كل عام في شهر رمضان، رامز في الشلال الحلقة الثانية سيتم عرضها بعد الافطار بتوقيت جمهورية مصر، ويبحث اغلب محبي برنامج رامز في الشلال عن ضيف الحلقة الثانية في اليوم الثاني من رمضان.

وحقق برومو برنامج رامز في الشلال حوالي مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي توتيوب خلال مدة وجيزة من عرض الاعلان، وقد ظهر اسم “فيفي عبدة” كاول ضيفة شرف على برنامج رامز في الشلال رمضان 2019 على تردد قناة ام بي سي وام بي سي 1.


 

MBC Masr

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