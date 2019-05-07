للمحتاجين وعابري السبيل.. «باب الخير» أول مطعم مجاني بالإسكندرية (صور)

أياد شبابية تعمل على قدم وساق لإعداد وجبات الإفطار وتوصيلها لأكبر عدد من الصائمين داخل أول مطعم مجاني بالإسكندرية باسم «باب الخير» الذي قد تم افتتاحه قبل أيام قليلة من شهر رمضان، ليكون ضمن نسائم الخير خلال الشهر الكريم داخل المحافظة الساحلية.





خمسة أصدقاء تشاركوا فكرة إقامة أول مطعم مجاني طوال العام، عقب نجاح تلك الفكرة المشابهة في القاهرة باسم"تكية الرحمن"، وعقب العثور على مخزن داخل منطقة كليوباترا بشرق المحافظة، كان خلال شهر واحد قد تم افتتاح أول مطعم مجاني باسم«باب الخير»، وذلك وفق حديث دينا هشام صاحبة الفكرة لـ"الفجر".





المطعم قائم على التبرعات المادية والعينية من أهل الخير من أبناء المحافظة، وقد تم البدأ 150 وجبة خلال أيام الافتتاح قبل رمضان بنحو أربعة أيام، حتى وصل خلال الأيام الأولى للشهر الكريم إلى 240 وجبة، كما تضيف"دينا"، متحدثة أن المطعم يقوم على العمل التطوعي من المؤسسين وكما أنه يستقبل أي متطوع راغب في الإنضمام إليهم.





وتشرح مؤسسة مطعم«باب الخير» أنه قد تم قدوم طابخ من نادي سموحة، وأنه يوميًا يتم اعداد وجبات ساخنة متكاملة من الخضروات والبروتين والعصائر والبلح والحلويات، ويتم توزيعها إلى جمعيات خيرية خاصة بالأرامل ودار والأيتام والمسنين، وذلك وفق تنسيق بجوابات رسمية من الجمعية، ويقوم مندوبي الجمعيات بأخذ الوجبات وفق كشوفات محددة للمحتاجين، كما يتم توزيعها إلى عابري السبيل.





وتقول"دينا" أن فكرة المطعم ليس قائمة فقط في شهر رمضان، أنما هناك تحدي أن تستمر طوال العام، بقولها"رمضان كان فرصة لرغبة الناس في الصدقات والزكاة طوال الشهر، لكن طوال العام نريد أيضًا صدقات شهرية لكي نطعم جميع الناس".





"أحمد عبد اللطيف" أحد المشاركين في تأسيس المشروع يقول إن مطعم"تكية الرحمن" الذي أقيم في القاهرة منذ 6 شهور قد كانت ملهمة لإقامتها في الإسكندرية، مضيفًا أنه تم التواصل مع مؤسس تلك المطعم والذي أعطاهم كيفية إقامة تلك المكان من شراء أدوات الطبخ والتغليف وطريقة التحضير.





وأضاف أنه خلال أسبوعين عقب العثور على مخزن كليوباترا، كان قد تم افتتاح المطعم، مشيرًا: "صاحب المخزن ساهم في تخفيض الإيجار، والشيف خفض راتبه، وذلك من أجل الخير".





وتحدث أن أهالي منطقة الكليوباترا قد رحبت بفكرة تلك المطعم، والجميع يريد المساهمة في التطوع والتبرع، وأنه قد تم البدء 150 وجبة، ثم زادو إلى 170 وجبة، حتى وصلنا في يوم إلى 700 وجبة، وأنه حاليًا يتم البدء بالجمعيات الخيرية كحالات مدروسة، وأنه يتم فتح الباب لعابري السبيل، بقوله"هناك ناس كثير محتاجة".





ويشير"أحمد" أنه يوميًا يتم تنويع الوجبة بأفضل طرق الاعداد لها، مثلما يقوم أي شخص بتناول وجبته داخل منزله، كما يتم إرفاق معها تمور وحلويات مثل قطع الكنافة.





"أحمد" يتحدث أن تطبيق تلك الفكرة الخيرية لم تكن صعبة، وأنه تستطيع أي مجموعات تطبيقها، لأن تجهيز المكان والأدوات لم يستغرق نحو شهر، مؤكدًا"الخير دائماً سهل مهامه".



