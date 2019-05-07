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الدكتور حسام موافي يكشف سر ارتفاع نسب الطلاق في مصر (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:39 م
الدكتور حسام موافي يكشف سر ارتفاع نسب الطلاق في مصر (فيديو)
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داليا الحسين
 
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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني عن سر ارتفاع نسب الطلاق في مصر، مشيرًا إلى أن بعض حالات الطلاق أصبحت بعد أشهر من الزواج أوسنة فقط.

وأرجع "عزام"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ارتفاع معدلات الطلاق لدى معظم الناس إلى أنهم لا يعلمون المعنى الصحيح لقول الله تعالي "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وأوضح أن الله تعالي في هذه الآية يقول أن الزواج معجزة بمعنى أن الرجل لا يعيش مع زوجته بأمواله ومركزه الاجتماعي، أو الزوجة تعيش مع زوجها بجمالها ونسبها ولكن يعيشان بمعجزة، آلهية وعندما تسحب المعجزة يعيش الزوجين بقوانين الدنيا، لذلك زاد الطلاق.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: "المعجزة تسحب بين الزوجين لأنهم اختاروا قوانين الدنيا".
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