ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد فهمي يسخر من نبيلة عبيد وبيومي فؤاد في "الواد سيد الشحات"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:37 م
أحمد فهمي يسخر من نبيلة عبيد وبيومي فؤاد في الواد سيد الشحات
أحمد فهمي
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
شهدت أولى حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" سخرية الفنان أحمد فهمي من الفنانة نبيلة عبيد، حيث وصف حماته بالعمل بأنها متصابية وتحتفل بعيد ميلادها أربع مرات في العام الواحد رغم اقتراب عمرها من المئة، كما سخر العمل من الفنان بيومي فؤاد والذي حمل اسمه أحد ركاب التاكسي الذي يعمل عليه سيد الشحات.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية والعمل على تاكسي.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا