البورصات الأوربية تواصل التراجع في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء





تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر البورصة الأمريكية وسط استمرار القلق بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.





وتراجعت أسهم قطاع البنوك بنحو 2.6% لتقود خسائر البورصات الأوروبية، كما هبط سهم "بي.إم.دابليو" بنحو 4% بعد أن أعلنت صانعة السيارات الألمانية هبوطاً بنحو 78% في أرباحها عن الربع الأول بفعل الأحكام القانونية إلى جانب النفقات.





ويأتي أداء الأسواق الأوروبية مع خسائر قوية للأسهم الأمريكية في ظل تجدد التوترات التجارية عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب برفع التعريفات على الصين.





وما لبثت التوترات التجارية أن تهدأ قليلاً بعد أن أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة سيزور الولايات المتحدة يومي 9 و10 مايو المقبل لإستكمال المحادثات، إلا أنها عادت من جديد بعج إشارة الممثل التجاري الأمريكي إلى زيادة التعريفات على بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.





ومن جهة أخرى، خفضت المفوضية الأوروبية تقديرات نمو اقتصاد ألمانيا للمرة الثانية في العام الجاري.





وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.4% إلى 381.6 نقطة كما هبط مؤشر فوتسي البريطاني بأكثر من 01.6% ليسجل 7260.4 نقطة.





كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1.6% ليسجل 12092.7 نقطة، فيما شهد مؤشر كاك الفرنسي انخفاضاً بنحو 1.6% إلى 5395.7 نقطة.





وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصعد إلى 1.1177 دولار.