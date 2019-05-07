إصابة والدة ياسمين صبري بالسرطان في الحلقة الأولى من حكايتي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "حكايتي"، أحداثًا عدة، حيث بدأت بالحديث عن قصة الحب التي جمعت بين والد "داليدا" ووالدتها.









وتبدلت حياة والديها بعد الزواج، لتكتشف والدتها خيانته لها وزواجه بأخرى، فتحاول الهرب ولكنها تكتشف حملها في "داليدا" فتقرر البقاء.









أنجبت "صوفيا"، طفلتها "داليدا"، وبدأت تعلمها تصميم الأزياء، لتكبر وتدرس في كلية الفنون التطبيقية قسم الأزياء.









وخلال الأحداث تنكشف قصة حب بين أدهم وداليدا ابنة عمه ويطلبها للزواج ولكنها تطلب تأجيل الأمر إلى بعد تخرجها كما تطلب منه أن تعمل بعد الزواج.



