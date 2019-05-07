إيران تتأهب لمواجهة هجوم واسع قادم من السعودية

أعلنت إيران أنها تعمل على مواجهة هجوم واسع قادم إليها من المملكة العربية السعودية.





أعلن رئيس منظمة الحفاظ على نباتات البلد، محمد رضا درهاكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده واجهت 138 هجوما لأسراب الجراد الصحراوية التي قدمت إلى البلد منذ ديسمبر 2018، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.





وقال درهاكي إنه "تم حتى الآن مكافحة هذا الجراد في المحافظات الجنوبية للبلاد على مستوى يزيد عن 147 ألف و516 هكتارا".





وأكد درهاكي للوكالة أن "عمليات المكافحة في المحافظات الجنوبية تمت على مستوى 9 آلاف و686 هكتارا من محافظة خوزستان و15 ألف و190 هكتارا في محافظة بوشهر والفين و565 هكتاراً بمحافظة فارس و 44 ألف و585 هكتارا بمحافظة هرمزكان و 3 آلاف و700 هكتار في محافظة كرمان و 38 ألف و900 هكتار في محافظة سيستان وبلوجستان و 32 ألف و830 هكتاراً في محافظة كرمان".





وحذرت منظمة "الفاو" إيران من هجوم الجراد المنطلق من السعودية بسبب زيادة نسبة هطول الأمطار والمناخ الجوي المواتئ للآفات الزراعية.





قال مدير الحفاظ على النباتات في مديرية الزراعة في محافظة هرمزكان، حميد دولتي، إنه بعد 40 عاما تواجه البلاد أقوى هجوم من الجراد الذي تحرك من السعودية حيث تتعرض محافظة هرمزكان إلى أكبر نسبة من هذا الهجوم، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.





وحذر دولتي من تهديد هذه الحشرات على الأمن الغذائي في البلاد.





وأوضح أن أسراب الجراد التي تأتي إلى إيران تضم كل واحدة منها بين 200 و250 مليون حشرة حيث دخل إلى البلاد خلال الشهرين الماضيين بين 40 و50 سرب من الجراد إلى مختلف مناطق محافظة هرمزكان.





وأضاف: في حال عدم القدرة على مكافحة الجراد بشكل جيد فإن الأمن الغذائي في البلاد سيتعرض إلى خطر لأن الجراد سيغزو باقي المحافظات ويقضي على المساحات الخضراء.