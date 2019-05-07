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وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان حفل تخرج الدفعة 16 لجامعة سنجور (صور)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:33 م
وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان حفل تخرج الدفعة 16 لجامعة سنجور (صور)
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دينا حسن- محمد رجب
 
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شهد اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والسيدة لويز موشيكيوابو، الأمين العام للفرانكفونية، بمكتبة الإسكندرية، فعاليات حفل تخرج الدفعة السادسة عشر لجامعة سنجور بالإسكندرية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق،  وأعرب عن سعادته بوجود جامعة سنجور الفرانكفونية على أرض الإسكندرية لما لها من دورا في تعزيز التعاون بين الإسكندرية وكافة الدول الإفريقية، وتقوية الأواصر والصلات بين الدول الفرانكفونية، فضلا عن دورها الأساسي في إعداد كوادر بشرية متميزة تعمل على تنمية إفريقيا في المستقبل.

وعلي هامش الحفل، التقي محافظ الإسكندرية بالأمين العام للفرانكفونية وذلك لمناقشة تعزيز العلاقات في مجالات التعاون المختلفة، وتم استعراض بعض المشروعات التي يمكن أن تتم من خلالها التعاون بين الجانبين. 

شهد حفل التخرج؛ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الدكتور تيري فاردال المدير التنفيذي لجامعة سنجور، والسفيرة فاطمة الزهراء عتمان ممثلة وزارة الخارجية المصرية، وعدد كبير من سفراء المدن الفرانكفونية الأوروبية والأفريقية. 

ويذكر أن جامعة سنجور هي جامعة يتم فيها الدراسة باللغة الفرنسية، وتقدم دراسات عليا في مجالات إدارة الأعمال والبنية والصحة والثقافة وغيرها من المجالات الأخري، ويضم مجلس الإدارة لها أعضاء من مصر وفرنسا وكندا وسويسرا وبلجيكا والدول الإفريقية.
وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان حفل تخرج الدفعة 16 لجامعة سنجور (صور)
وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان حفل تخرج الدفعة 16 لجامعة سنجور (صور)
وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان حفل تخرج الدفعة 16 لجامعة سنجور (صور)
وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان حفل تخرج الدفعة 16 لجامعة سنجور (صور)
وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان حفل تخرج الدفعة 16 لجامعة سنجور (صور)
وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان حفل تخرج الدفعة 16 لجامعة سنجور (صور)
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