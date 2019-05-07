خالد الجندي: الجهر بالمعاصي إعلان حرب على الله (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، إن الله عز وجل أهلك الكثير من الأمم التي تطاولت وتجاوزت في حقه سبحانه وتعالى، معقبًا: "قلة الأدب مع الله توجب العذاب، من يقل أدبه مع الله بالجهر بالمعصية، يُعلن حربه على الله عز وجل".



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الراقصة تسيء الأدب وتعلن أيضًا الحرب مع الله، لأنها تجاهر بالمعصية، لكن إذا كانت ترقص بين السيدات فقط، فهذا الامر لا يوجد فيه شيء.

