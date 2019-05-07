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9 مايو.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:28 م
9 مايو.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد
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هدير محمود
 
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن الاستعداد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس المقبل ٩مايو الجاري، مؤكدا على جاهزية جميع الإدارات التعليمية للامتحانات وبالتنسيق مع الأمن والمحافظة إلى جانب استمرار عمل غرفة العمليات المركزية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة.

وأضاف التداوي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم تتلق أى شكاوى من الإدارات المختلفة أثناء فترة الامتحانات وحتي ختام أمتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدارس المحافظة، مشيرا إلى أن الامتحانات جاءت وفق الضوابط المنظمة ومن المناهج المقررة وحسب مواصفات الورقة الامتحانية.

جدير بالذكر أن امتحانات النقل في محافظة الوادي الجديد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات مراحل النقل التعليمية 31111 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة في 444 مدرسة.
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