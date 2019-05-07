"قرقاش": على قطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات لم تسعى إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، مبيناً أن هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها.

وأشار "قرقاش"، عبر سلسة تغريدات في حسابه على "تويتر"، اليوم، إلى أننا نشهد اليوم تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، واضفاً إياها بـ "استراتيجية مكانك سر".



