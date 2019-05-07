نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء ثانى أيام شهر رمضان





قال وزير البترول طارق الملا لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) فى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التى تنتهى فى 30 يونيو.





شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية دور مساعدى نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، فى نقل خبراتهم.





انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه علي مجلس الوزراء بجلسته غدا حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.





ذكرت وزارة الاستثمار المصرية، يوم الثلاثاء، أن مصر وقعت اتفاقا مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار.





التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، نيفين مميكا، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بمقر الوزارة بحضور السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء ثانى أيام شهر رمضان الكريم.