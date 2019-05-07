"الأرصاد" تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع



الصغرىالعظمى

القاهرة 19-30

الاسكندرية17-23

السلوم15-23

العريش19-24

كاترين16-27

حلايب 24-31







قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم انخفاضا بمعدل 6 درجات عن الأمس على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد ستنخفض غدًا، مضيفًا أن الطقس لطيف حتى نهاية الأسبوع.نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الطقس ثاني أيام رمضان، وتضمن البيان أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.وأضاف البيان أن درة الحرارة ستكون شديدة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الانحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وتناول البيان أهم درجت الحرارة على المدن المصرية: