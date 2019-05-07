تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان.. وثواب وفضل هذا الدعاء

دعاء ثاني يوم رمضان، يشغل بال معظم الشعب المصري معرفة دعاء ثاني يوم رمضان ونظرًا لأهمية هذا الدعاء، وتعد الأدعية من الأشياء الهامة جدا في رمضان حيث تمنحك الشعور بالسعادة وراحة البال، وشدد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على أهمية أدعية رمضان، واليوم سنستعرض لكم دعاء ثاني يوم رمضان وثوابه وفضله.





ثواب دعاء ثاني يوم رمضان ومن ثواب دعاء ثاني يوم رمضان، "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".

ومن أدعية ثاني يوم رمضان أيضًا، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال: "اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ثواب هذا الدعاء فى ثاني يوم رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِى جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".





دعاء ثانى يوم رمضان