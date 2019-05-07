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السعودية تقدم للمعتمرين القطريين الخدمات والتسهيلات

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:39 م
السعودية تقدم للمعتمرين القطريين الخدمات والتسهيلات
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الفجر السعودي
 
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رحبت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، "رحبت السعودية بقدوم المواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة".

وخصصت السعودية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المعتمرين القطريين"https://qatariu.haj.gov.sa"، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

ووفق المصدر ذاته، يأتي ذلك "امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة".

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