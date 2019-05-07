مصطفى عاطف يؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد المشير

يؤدي المنشد الشاب مصطفى عاطف صلاة التراويح طوال شهر رمضان بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.









ويؤدي "عاطف"، صلاة العشاء ثم التراويح، ثم يتبعها درس قصير، ودعاء ختم القرآن في الوتر، حيث حرص عشرات المصلين أول أيام رمضان تأدية صلاة االتراويح خلفه.





مصطفى عاطف، أول من أذن بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى حضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومجموعة من القيادات.



