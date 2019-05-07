مفتي الجمهورية: القرآن دستور المسلمين.. والصيام يهذب النفس

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك علاقة بين شهر رمضان، والقرآن الكريم، موضحًا أن هذه العلاقة ناتجة عن أن القرآن نزل في هذا الشهر.



وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن القرآن الكريم والصوم يأتيان يوم القيامة ويشفعان للعبد، موضحًا أن القرآن الكريم نزل غلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، واستغرق نزوله على رسول الله 23 عام ما بين مكة والمدينة.



وأضاف أن القرآن الكريم نزل ليعالج قضايا اجتماعية، متابعا أن القرآن الكريم هو دستور المسلمين، والصيام يهذب النفس ويرقيها.

