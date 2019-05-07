"بنك قناة السويس" يفتتح فرع جديد بمحافظة بني سويف

افتتح بنك قناة السويس فرعا جديدا بمحافظة بني سويف، بحضور المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف.





وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن فتح الفرع الجديد هو خطوة نحو تحقيق استراتيجية البنك التوسعية، مشيرا إلى أنه بإفتتاح الفرع الجديد ارتفع إجمالي فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية إلى 44 فرعا.





وأكد رفاعي أن موقع الفرع الجديد يعتبر من المواقع المهمة خاصة وأنه يخدم أكثر من منطقة صناعية في المحافظة مما يدعم خطة البنك في الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأضاف رفاعي، أن "قناة السويس" يسعى دائما لتزويد فروعه بأحدث التقنيات الحديثة والمتطورة خصوصا لماكينات الصراف الآلي ATM، لتلبية متطلبات العملاء وجذب ثقتهم من خلال تطوير كافة الخدمات المصرفية على مستوى فروع البنك.





وأوضح" رفاعي"، أن هناك اهتمامًا لدى البنك ضمن استراتيجيته للتوسع في مناطق الدلتا والصعيد وسيناء لخدمة أكبر عدد من العملاء على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الخاصة لتعزيز مبادرة الشمول المالي التى يرعاها البنك المركزي المصري.





ولفت "رفاعي"، أن الفرع الجديد يعد تتويجًا لجهود البنك لتوسيع شبكات الفروع لديه بالإضافة لتوسيع الدعم لقطاعي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة، دعمًا للاقتصاد القومي.



