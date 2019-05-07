محافظ دمياط: تعيين "حواس" رئيسا لوحدة كفر سعد
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:39 م
هند الشيال
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قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، تكليف حازم محمد حواس رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز كفر سعد، بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دمياط.
جاء ذلك بالتزامن مع الموافقة على قرار رقم 278 لعام 2019، وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لعام 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته.
بينما أشارت “منال” إلى إلغاء كل القرارات السابقة، وشددت انه على جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك القرار من تاريخ صدوره اليوم.
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