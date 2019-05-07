قسم شرطة مرافق البحر الأحمر يقيم مائدة رحمن ويعلق زينة رمضان (صور)

دائما ما نشاهد الزينة الرمضانية وفانوس رمضان في الشوارع والميادين والفنادق ولكن هنا على أرض محافظة البحر الأحمر يقصر المقدم محمد حمدي رئيس قسم شرطة المرافق الحاحز النفسي بين أقسام الشرطة والمواطنين ولأول مره يشهد قسم شرطة في البحر الأحمر؛ تعليق الزينة الرمضانية وعندما تقدم قدميك داخل القسم تشاهد وتعيش الأجواء الرمضانية، حيث قام بعمل تلك الزينة العاملون بالقسم على نفقتهم الخاصة.





الأمر لم يتوقف على عمل الزينة الرمضانية داخل قسم شرطة مرافق البحر الأحمر بل امتد لعمل مائدة رحمن لإفطار الصائمين من الضباط والأمناء والأفراد والجنود، سواء العاملين فى القسم أو الأقسام والإدارات الأخرى، وهذا ما أكده المقدم محمد حمدى، رئيس القسم.



