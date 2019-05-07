قسم شرطة مرافق البحر الأحمر يقيم مائدة رحمن ويعلق زينة رمضان (صور)
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:39 م
محمد طه
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دائما ما نشاهد الزينة الرمضانية وفانوس رمضان في الشوارع والميادين والفنادق ولكن هنا على أرض محافظة البحر الأحمر يقصر المقدم محمد حمدي رئيس قسم شرطة المرافق الحاحز النفسي بين أقسام الشرطة والمواطنين ولأول مره يشهد قسم شرطة في البحر الأحمر؛ تعليق الزينة الرمضانية وعندما تقدم قدميك داخل القسم تشاهد وتعيش الأجواء الرمضانية، حيث قام بعمل تلك الزينة العاملون بالقسم على نفقتهم الخاصة.
الأمر لم يتوقف على عمل الزينة الرمضانية داخل قسم شرطة مرافق البحر الأحمر بل امتد لعمل مائدة رحمن لإفطار الصائمين من الضباط والأمناء والأفراد والجنود، سواء العاملين فى القسم أو الأقسام والإدارات الأخرى، وهذا ما أكده المقدم محمد حمدى، رئيس القسم.
وأضاف رئيس قسم شرطة المرافق بالبحر الأحمر؛ أن شهر رمضان شهر التراحم والحب وذو أجواء خاصة وروحانيات، فهو شهر التسامح والبركة، ونحن نضاعف من العمل خلال هذا الشهر ونحاول أن نصل بالعاملين بالقسم إلى أقصى قدرات العمل ونحاول أن نعمل كفريق واحد وندخل فى أجواء رمضان كاسرة واحدة على مدار العام وليس رمضان فقط؛ مؤكدًا أن رواد مائدة الرحمن من داخل القسم، كما أن أغلب العاملين بالقسم من أفراد وضباط وجنود ليس معهم أسرهم ويعيشون، لذا جاءت فكرة مائدة الرحمن ببالى، لأن العمل الشرطى صعب، ونقضى معظم الوقت فى شهر رمضان بالعمل، فأغلب العاملين مغتربون يفتقدون للإفطار وسط أسرهم فى أول رمضان، لذلك نعوض ذلك بالتجمع خلال الإفطار وإضافة الجو الرمضانى للقسم.
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