رئيس وزراء الدنمارك يدعو إلى انتخابات تشريعية فى 5 يونيه

قال رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن اليوم الثلاثاء، إن الدنمارك ستجري انتخابات برلمانية في الخامس من يونيو المقبل، في بداية حملة من المحتمل أن تركز على الشقوق في نموذج الرفاهية الاجتماعي في البلاد الشمالية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الذي يقوده حزب راسموسين الليبرالي اليميني في الوسط سوف يفقد سلطته أمام كتلة يسار الوسط التي يقودها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه ميت فريدريكسن.





وتبلغ نسبة تأييد كتلة يسار الوسط 54.8 في المئة، وفقا لمتوسط استطلاعات الرأي الأخيرة.

ويتواجد فريدريكسن حاليًا في المستشفى بسبب اضطراب في المعدة.





وكانت الكتلتان على خلاف حول الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل أساسي، حيث إن العوامل الديموغرافية المتغيرة تضغط على نظام الرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد الذي يشمل الرعاية الصحية الشاملة والتعليم والخدمات لكبار السن.