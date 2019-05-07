محافظ كفر الشيخ يهنئ شباب دسوق لحصولهم على المركز الأول بمسابقة التقييم

هنأ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، شباب قرية شنو لحصولهم علي المركز الأول في تقييم مراكز الشباب والرياضة علي مستوى المحافظة وحصولهم علي جائزة المركز الأول وقدرها 25 ألف جنيه، بالإضافة إلي درع مديرية الشباب والرياضة.





كما كرم محافظ كفر الشيخ، فريق مركز شباب دسوق لحصولهم علي المركز الثاني وحصولهم علي مبلغ 15 ألف جنيه بالإضافة إلي درع مديرية الشباب والرياضة.





جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إبراهيم صابر الاحمدي، مدير مركز شباب دسوق، هويدا محمد بلتاجي، مديرة مركز شباب شنو.



