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فرنسا: أوروبا مستعدة لفرض عقوبات على إيران إذا انتهكت الاتفاق النووي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:27 م
فرنسا: أوروبا مستعدة لفرض عقوبات على إيران إذا انتهكت الاتفاق النووي
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وكالات
 
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قال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران، إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع الدول الكبرى.

وكانت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية التابعة للدولة ذكرت أمس الإثنين، أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها أضافت أن طهران لن تنسحب من الاتفاق.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة غداً الأربعاء.

وقال المصدر بالرئاسة الفرنسية: "لا نريد أن تعلن طهران غداً إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لإعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق، لا نريد أن نقوم بذلك ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار".
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