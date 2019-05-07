رئيس الوزراء يتابع موقف توصيل المرافق لـ13 مجمعاً صناعياً يتم تنفيذها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توصيل المرافق لـ13 مجمعاً صناعياً يتم تنفيذها حالياً بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.





وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك 13 مجمعاً صناعياً تضم 4500 مصنع تقريباً، يتم تنفيذها حالياً، وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بأن يتم الانتهاء من توصيل المرافق لها، مع مواعيد الانتهاء من التنفيذ، تمهيداً لطرحها على المستفيدين.





وأضاف: كلّف رئيس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بسرعة توفير التمويل المطلوب لتوصيل المرافق للمجمع الصناعي بمرغم بمحافظة الإسكندرية، وكذا المجمع الصناعي بمحافظة البحر الأحمر، وأن تتم أعمال تنفيذ المرافق بأقصى سرعة لتنتهىي مع البرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المجمعين.





كما وجّه بأن يتم التنسيق بين وزارتي الصناعة، ممثلةً فى هيئة التنمية الصناعية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحيث تبدأ على الفور أعمال تنفيذ المرافق فى باقى المجمعات الصناعية، بحيث تكون جاهزة للطرح على المستفيدين.



