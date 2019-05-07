كمال شاروبيم: توزيع ستة آلاف كرتونة رمضان في الدقهلية

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم بإعطاء إشارة البدء لتوزيع 6000 كرتونة رمضان علي المواطنين المحتاجين في جميع مراكز وقري الدقهلية جاء ذلك خلال زيارته لمؤسسة تربية البنين بالمنصورة.





وقال شاروبيم، إن ما يحدث في مصر هو طبيعة المصريين في التراحم فيما بينهم وقال انني نشأت في قرية من قري محافظة اسيوط وكنا نقف في شوارع القرية لانتظار جيراننا المسلمين العائدين من عملهم في الحقول لتهنئتهم بالصيام ومشاركتهم في الإفطار ونقوم بتوزيع الماء والتمر علي من نقابلهم في صورة تجسد التلاحم بين ابناء القرية من مسلمين ومسيحيين.



