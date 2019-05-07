صلاح الكردي يخوض السباق الرمضاني بثلاث تيترات

يعيش المطرب والملحن اللبناني صلاح الكردي، حالة من النشاط الفني، بعد نجاح أغنيته الأخيرة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب (يا بتفكر يا بتحس) وهي من كلمات علي المولى وتوزيع جيمي حداد، التي تعد تيتراً لمسلسل (خمسة ونص)، الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.

عن التعاون مع شيرين يقول صلاح: (شيرين صديقتي منذ سنوات طويلة، وكنا دائماً نبحث عن عمل جيد ليجمعنا، إلى أن جاء العمل من خلال شركة (صباح إخوان)، المنتجة لمسلسل خمسة ونص).

أما فيما يخص الصعوبات التي واجهتها شيرين في الغناء باللهجة اللبناني قال الكردي: (لم يكن هناك صعوبات كثيرة، لأن شيرين تستمع باستمرار للسيدة فيروز، وتعلمت اللهجة اللبنانية منها، كما ساهمت أنا والشاعر علي المولى في تصحيح بعض اللكنات والأحرف كي تلفظها بشكل لبناني صحيح).

السباق الرمضاني هذا العام يشهد على أعمال مميزة من ألحان صلاح الكردي، حيث قدم تيتر مسلسل (دقيقة صمت) غناء الفنان معين شريف اما الكلمات فكانت من توقيع علي المولى والتوزيع لمارك عبد النور ، وتيتر آخر لمسلسل كويتي (عطيتك عيوني) من كلمات الشيخ دعيج الصباح وغناء النجمة ديانا حداد الفترة المقبلة ستشهد على أعمال مميزة من كلمات وألحان صلاح الكردي مع النجوم وائل جسار، صابر الرباعي، إليسا،نوال الكويتية، أصالة، يارا، امير دندن.

بالاضافة الى اغنيات من الحانه وكلمات علي المولى للفنانين فارس كرم وسعد رمضان.

هذا ويتحضر الكردي لاطلاق أغنية خاصة به بعد شهر رمضان المبارك.