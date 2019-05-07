برامج رمضان 2019.. آيتن عامر ضيفة ثاني حلقات "دراما شخصية" على إينرجي

تحل الفنانة آيتن عامر، ضيفة ثاني حلقات برنامج "دراما شخصية"، الليلة، على راديو إينرجي 92.1 والذي تذيعه إيناس الشواف.

وخلال البرنامج تتحدث عامر عن الكثير من تفاصيل مشوارها الفني وحياتها الشخصية والعادات التي تحرص عليها خلال شهر رمضان الكريم كما تكشف كواليس أعمالها الفنية التي تشارك بها في السباق الرمضاني.

دراما شخصية يبث يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في تمام الحادية عشر صباحاً وهم يهتم بالكشف عن الكثير من التفاصيل والأسرار الحكايات الشخصية عن نجمات الفن، حيث يستضيف خلال حلقاته نجمات مثل رانيا يوسف وهند صبري وغيرهما.