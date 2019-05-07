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١٣٠مليون يورو تقرب هازارد من ريال مدريد والإعلان عقب نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:21 م
١٣٠مليون يورو تقرب هازارد من ريال مدريد والإعلان عقب نهائي دوري الأبطال
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علي نبوي
 
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بات البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق شبه نهائي مع تشيلسي لضم اللاعب البلجيكي مقابل ١٣٠ مليون يورو.


وبحسب ما ذكره "خوغونيس" مقدم البرامج في إسبانيا فإن الصفقة تمت وهازارد سيصبح لاعبا في الريال بعدما تم الاتفاق بين كلا الناديين، وسيتم الإعلان عن الصفقة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

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