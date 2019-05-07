حازم إمام يعود لتدريبات الزمالك

يشارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم وذلك بعد تأكد شفاءه بشكل تام من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.









وعانى اللاعب من مزق في عضلة السمانة أبعدته عن الملاعب في المباريات الأخيرة.









وأنهى ظهير الزمالك برنامجه التأهيلي وأصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات والمباريات بداية من لقاء وادي دجلة المقرر له الخميس المقبل.









ويحسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مشاركة حازم إمام فى لقاء دجله بديلا للتونسي حمدي النقاز الذى سيغيب عن المباراة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث وفقا للحالة الفنية للاعب في التدريبات اليوم وغدا قبل إعلان قائمة الفريق.



