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مقتل جندى بريطانى أثناء مشاركته فى عمليات مكافحة الصيد بمالاوى

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:10 م
مقتل جندى بريطانى أثناء مشاركته فى عمليات مكافحة الصيد بمالاوى
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء مقتل جندي بريطاني أثناء مشاركته في عمليات مكافحة الصيد غير القانوني في مالاوي.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية - إن الجندي ماثيو تالبوت، الذي خدم في الكتيبة الأولى لحرس "كولدستريم" لقي مصرعه في الخامس من مايو الجاري، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الحادث. 

وقالت وزير الدفاع البريطانية بيني موردونت إن "وفاة تالبوت هي تذكرة بالخطر الذي يواجهه جيشنا، وهو يحمي بعضا من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم من أولئك الذين يسعون لتحقيق أرباح من القتل الإجرامي للحياة البرية".

من جانبه، قال قائده الليفتنانت كولونيل إيد لوندرز - في بيان - إن تالبوت كان فخورا بالعمل في مكافحة الصيد الجائر، مضيفا أنه توفي بشكل مأساوي أثناء تأديته عملا رائعا.
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