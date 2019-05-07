سعر الدولار أمام الجنيه في ثاني أيام شهر رمضان 7/5/2019
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:16 م
الفجر الاقتصادي
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واصل سعر الدولار حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ثانى أيام شهر رمضان الكريم وجاءت اسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر على النحو التالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقى
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
سعر الدولار في كريدي أجريكول
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع
سعر الدولارفي البنك التجاري الدولي
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
17.15 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
17.13 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع
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