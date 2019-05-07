صابر الرباعي يرد على إيهاب توفيق بخصوص "ذا فويس" في "عايشة شو"

عايشة شو غدًا في حلقة نارية مع النجم صابر الرباعي، ليتحدث من خلالها عن عائلته، ويجيب عن عدم اقترابه للتمثيل حتى الآن، وصرّحت الإعلامية عايشة عثمان عن هذه الحلقة الخاصة "صابر الرباعي واضح وصريح جدًا، سيحكي تفاصيل أغنية ببساطة التي اصطادها قبل أن تصل إلى إيهاب توفيق، وسيرد أيضًا على إيهاب بعدما قال أنه لايوجد قامات في لجنة تحكيم ذا فويس".

يعرض برنامج "عايشه شو" على قنوات القاهرة والناس الساعة 11 مساءً، النهار الساعة 9 مساءً والحوار التونسي يومياٌ خلال شهر رمضان بتوقيت القاهرة.

عايشه عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشه"، بجانب برنامج "مع عايشه" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية.

كما قامت عايشه بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.