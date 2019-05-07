بودولسكي يهنئ كولن بالعودة للبوندزليجا

تقدم لوكاس بودولسكي مهاجم المنتخب الألماني السابق بالتهنئة إلى فريقه السابق كولن بعد العودة إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا).





وقال بودولسكي لاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "مدينة كولن ونادي كولن سيبقيان في قلبي إلى الأبد".





واضاف "دائما أتذكر مسيرتي في هذه المدينة ومع هذا النادي الذي أحبه من كل قلبي".





وعاد كولن إلى البوندسليجا عبر الفوز على جريتر فورت 4 / صفر مساء الاثنين في المرحلة السادسة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية وذلك قبل أسبوعين من نهاية المسابقة.





وحسم كولون بذلك عودته إلى الدرجة الأولى بعد عام واحد من الهبوط، للمرة السادسة، حيث سبق أن حقق ذلك في أعوام 2000 و2003 و2005 و2008 و2014 .



