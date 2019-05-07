"رحلة".. مشروع تخرج بـ"إعلام أكتوبر" يرصد جمال المعالم السياحية

أنهى مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، قسم الإذاعة والتليفزيون، مشروع تخرجهم الذي حمل اسم "رحلة"، وهو فيلم تسجيلي مدتة ١٠ دقائق ، والذي يتناول "السياحة الداخلية فى مصر " ويركز على المردود الثقافى لها وتعريف المشاهد بمناطق السياحة في وطنه، وحثه على زيارتها.





ويهدف الفيلم التسجيلي الذي أعده طلبة إعلام أكتوبر، إلى رسالة ترويجية معرفية تربوية وهي الترويج للسياحة الداخلية، ومعرفة المواطنين بمعالم مصر التاريخية والسياحية، وجمال هذه المناطق، الذي عايشها الطلاب في فيلمهم الوثائقي.





وأجرى معدو هذا الفيلم التسجيلي زيارات مختلفة إلي عدة أماكن داخل مصر ، وأبرزها سيوة ، ورصدوا فيها الأماكن الموجودة بها وهي جبل الموتى - عين كليوباترا - جزيرة الفطناس -معبد امون ، بالإضافة إلى مرسى علم ، وزارو فيها بحيرة النيزك - محمية صمداى (بيت الدولفين)،وشاطئ قلعان، وكذلك مدينة ذهب ،الفيوم ، وبحيرة قارون -و قرية تونس ، والنوبة قرية غربسهيل -معبد الفيلة.





ورصد الفيلم أيضا عدة مناطق في محافظتي الجيزة والقاهرة ، ومنها المساجد التاريخية ،والاهرامات ،و برج الجزيرة ، بالإضافة إلي محافظة الاسكندرية ، ورصد فيها جمال قلعة قايتباى ،مكتبة الاسكندرية





وشارك في الفيلم التسجيلي ، الطلاب بلال شاذلى السيد ،احمد اشرف عبد الرحيم ،و احمد عصام حسين ،واحمد عادل محمود ،وريهام سيد محمد، ونسمة محمد أحمد، أسماء سمير السباعي، وسارة مصطفى إبراهيم، وندى هويدي عبد الجبار، وشروق تهامي منصور.