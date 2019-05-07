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تمريض جامعة القناة تنظم ورشة عمل عن الأزمات والكوارث أثناء الامتحانات

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:11 م
تمريض جامعة القناة تنظم ورشة عمل عن الأزمات والكوارث أثناء الامتحانات
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هشام إسماعيل
 
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نظمت وحده الأزمات والكوارث بكلية تمريض جامعة قناة السويس، ورشه عمل حول " الأزمات والكوارث أثناء الامتحانات والكنترول، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس سمير النجار امين عام الجامعة، وإشراف تنفيذي الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كليه التمريض والدكتورة فتحيه عبد الرازق وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

حيث حاضرت بها الدكتورة امال النحلة أستاذ متفرع بكلية الطب البيطري والتي أكدت علي أهمية دليل الامتحانات الذي يضم مجموعه القيم والمبادئ التي يجب أن تتواجد وتوجه لحسن سير عمليه أداره الامتحانات ووضع حدود واضحة لإرساء قواعد وأسس عمليه الامتحانات وتحديد الآلية لإعداد هذا الدليل.

حضر ورشة العمل الدكتورة سميه ابو عبده وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة بالكلية نظم الورشة مدير وحده الأزمات والكوارث الدكتورة زينب علي برايا، والدكتورة علا علي عبد الفتاح.
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