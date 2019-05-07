2.5 مليون جنيه رصيد صندوق دعم الدواء بالبحيرة (صور)

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أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدور صندوق دعم الدواء والصيدلية المجانية فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لغير القادرين من أبناء المحافظة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتقديم الدعم للمستشفيات العامة والمركزية بالمدن والمراكز لإستكمال إحتياجاتها والمساهمة فى سد العجز توفير أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية الغير موجودة والتي يؤدى نقصها لتهديد الحياة كأدوية الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والألبان للأطفال المبتسرين.



مشيرًا إلى أن رصيد صندوق دعم الدواء بالمحافظة، بلغ حتى الآن 2 مليون و48 ألف و600 جنية كما بلغ إجمالى قيمة التبرعات بالأدوية من شركات الأدوية ومؤسسات المجتمع المدني والأشخاص حتى الآن بلغ مليون و20 ألف جنية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجمعية مستثمري البحيرة لدعم رصيد حساب صندوق دعم الدواء.



من جانبها صرحت الدكتورة رشا الشرقاوي، منسق صندوق دعم الدواء بالمحافظة، أن إنجازات الصندوق خلال الفترة من سبتمبر 2018 تمثلت فى تقديم تبرعات لصالح حساب الصندوق خلال هذا العام بقيمة 820 ألف جنية منها "400 ألف جنية نقدًا من رجال الأعمال بالمحافظة و420 ألف جنية تبرعات عينية تتمثل فى أدوية من شركات الأدوية ومستلزمات طبية لصالح حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض الغير سارية حيث تم دعم المبادرة بمبلغ 100 ألف جنية وتم توزيع هذه المستلزمات بالكامل على مستشفيات حميات دمنهور والمعمل المشترك ومستشفى كفر الدوار المركزي.



كما تم شراء أدوية خلال العام المالي الحالي بقيمة حوالى مليون و800 ألف جنية، وكذا مستلزمات طبية لذوى الإحتياجات الخاصة بقيمة 90 ألف جنية لعدد 10 حالات تتمثل فى "أجهزة تنفس منزلي، سماعات أذن، أجهزة لقياس السكر، جهاز تنقية الأكسجين من الهواء الجوى لحالة طفل قام بعملية زرع كبد بحوالي 80 ألف جنية".



وقام الصندوق بدعم دور المسنين بأدوية بقيمة حوالى 3400 جنية وتوزيعها بالمجان على المرضى بالدار وذلك وفقًا للتذاكر الطبية المرسلة لصندوق دعم الدواء، وأن الرصيد الحالي للصيدلية من الأدوية عدد 1050 نوع دواء بقيمة حوالى 230 ألف جنية، كما تم تقديم الدعم للمستشفيات العامة والمركزية والإدارات الصحية بالمحافظة بالأدوية اللازمة بإجمالي 221 ألف جنية، وكذا العلاج لعدد 6000 مريض ممن ينطبق عليهم الشروط واللوائح المعمول بها وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة ما بين مرضى الأورام والفشل الكلوي والفشل الكبدي ومرضى المناعة وأمراض الدم والضغط والسكر ومرضى النفسية والعصبية بقيمة إجمالية مليون جنية.