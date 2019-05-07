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محاولة خنق هيثم أحمد زكي من محمد رجب.. تعرف علي التفاصيل!

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:04 م
محاولة خنق هيثم أحمد زكي من محمد رجب.. تعرف علي التفاصيل!
علامة استفهام
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يارا أحمد
 
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كشفت أحداث الحلقة الأولي من "علامة استفهام"، الغموض في بداية الأحداث حيث بدأت الحلقة بمشاهد غامضة داخل منزل مظلم، ليظهر بعدها "دكتور سامح"، الطبيب النفسى الذى يجسده الفنان هيثم أحمد زكى فى "المولد".

وبعد ذلك ذهب لإحدى المسارح التى تقدم السحر وخفة اليد ويجد "نوح الشواف" الذى يجسده الفنان محمد رجب "ساحر" بصحبة الفنانة ميرهان حسين التى تحمل ثعبانا حول رقبتها.

ويفاجئ الفنان محمد رجب هيثم زكى بخفة اليد والسحر بنقل الثعبان على رقبة زكى، فى محاولة خنقه، وبعد ذلك استيقظ فجأة من نومه ليكتشف أنه مجرد كابوس ليس أكثر، ليذهب بعد ذلك للمصحة النفسية الذي يعمل بها ليقابل "نوح الشواف" محمد رجب.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون، ويعرض المسلسل طوال أيام شهر رمضان على قنوات ON وCBC وDMC.
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