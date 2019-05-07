ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مستشار "التعليم العالي": الأنشطة الطلابية تشهد طفرة وتستهدف بناء شخصية الطالب

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 04:05 م
مستشار التعليم العالي: الأنشطة الطلابية تشهد طفرة وتستهدف بناء شخصية الطالب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور طايع عبد اللطيف طه، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن النظرة إلى الأنشطة الطلابية لم تعد تستهدف ملء وقت فراغ الطلاب، بل بناء شخصية الطالب المصري.

وأشار "طه"، خلال حواره عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير التعليم العالي عقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات على مستوى كل الجامعات الحكومية، لمناقشة خطة تطوير الأنشطة الطلابية، منوهًا بأن هناك توجيهات أن يكون هناك تنسيق بين كل الوزارات لدعم الأنشطة الطلابية.

ولفت إلى أن هناك 7 أنواع للأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن وزير التعليم العالي وجه أن يكون مشروع التخرج لكليات التربية النوعية والفنون الجميلة يكون في المحيط الخارجي للكلية، منوها بأن هذا القرار سينسحب على الكليات الأخرى بحيث يكون مشروع التخرج لكليات الزراعة استصلاح أراضي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا