مستشار "التعليم العالي": الأنشطة الطلابية تشهد طفرة وتستهدف بناء شخصية الطالب

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قال الدكتور طايع عبد اللطيف طه، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن النظرة إلى الأنشطة الطلابية لم تعد تستهدف ملء وقت فراغ الطلاب، بل بناء شخصية الطالب المصري.



وأشار "طه"، خلال حواره عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير التعليم العالي عقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات على مستوى كل الجامعات الحكومية، لمناقشة خطة تطوير الأنشطة الطلابية، منوهًا بأن هناك توجيهات أن يكون هناك تنسيق بين كل الوزارات لدعم الأنشطة الطلابية.



ولفت إلى أن هناك 7 أنواع للأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن وزير التعليم العالي وجه أن يكون مشروع التخرج لكليات التربية النوعية والفنون الجميلة يكون في المحيط الخارجي للكلية، منوها بأن هذا القرار سينسحب على الكليات الأخرى بحيث يكون مشروع التخرج لكليات الزراعة استصلاح أراضي.

