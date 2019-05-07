مواقيت الصلاة اليوم 2 رمضان بمحافظات مصر

تعرفوا معنا في السطور التالية على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 و2 رمضان 1440 بمحافظات ومدن مصر:





مواقيت الصلاة في محافظات مصر بالتفاصيل





مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 3:31 ص

الظهر 11:51 ص

العصر 3:28

المغرب 6:36

العشاء 8:02





مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 3:32 ص

الظهر 11:56

العصر 3:35

المغرب 6:42 م

العشاء 8:09 م





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 3:25

الظهر 11:47 م

العصر 3:25 م

المغرب 33: 6 م

العشاء 7:58 م





مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 3:25 ص

الظهر 11:39

العصر 3:12

المغرب 6:21 م

العشاء 7:43 م





مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 3:39 ص

الظهر 11:45 ص

العصر 3:13 م

المغرب 6:23 م

العشاء 7:42