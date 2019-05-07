ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواقيت الصلاة اليوم 2 رمضان بمحافظات مصر

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 03:56 م
مواقيت الصلاة اليوم 2 رمضان بمحافظات مصر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تعرفوا معنا في السطور التالية على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 و2 رمضان 1440 بمحافظات ومدن مصر:

مواقيت الصلاة في محافظات مصر بالتفاصيل

مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:31   ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28
المغرب 6:36
العشاء 8:02

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:32 ص
الظهر 11:56
العصر 3:35
المغرب 6:42 م
العشاء 8:09 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:25
الظهر 11:47 م
العصر 3:25 م
المغرب 33: 6 م
العشاء 7:58 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:25 ص
الظهر 11:39
العصر 3:12
المغرب 6:21 م
العشاء 7:43 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:39 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:13 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:42
Advertisements
المزيد عن: وحوي ياوحي موعد صلاة المغرب موعد صلاة التراويح موعد السحور موعد الامساك موعد الافطار موعد الاذان موعد آذان الفجر مواقيت الصلاة في رمضان مواقيت الصلاة مائدة رمضان صلاة شهر رمضان الكريم شهر رمضان سفرة رمضان رمضان كريم رمضان جانا رمضان 2019 رمضان 1440 رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا