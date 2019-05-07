مواقيت الصلاة اليوم 2 رمضان بمحافظات مصر
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 03:56 م
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تعرفوا معنا في السطور التالية على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 و2 رمضان 1440 بمحافظات ومدن مصر:
مواقيت الصلاة في محافظات مصر بالتفاصيل
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:31 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28
المغرب 6:36
العشاء 8:02
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:32 ص
الظهر 11:56
العصر 3:35
المغرب 6:42 م
العشاء 8:09 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:25
الظهر 11:47 م
العصر 3:25 م
المغرب 33: 6 م
العشاء 7:58 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:25 ص
الظهر 11:39
العصر 3:12
المغرب 6:21 م
العشاء 7:43 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:39 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:13 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:42
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