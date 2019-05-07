الكشف على 470 حالة مرضية ضمن مبادرة "نور حياة" بالشرقية

Advertisements

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إجراء الكشف الطبي المجاني لـ 470 حالة مرضية، من غير القادرين من أبناء المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي وفرع إحدى الجمعيات الأهلية بالشرقية.



جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة صندوق "تحيا مصر" تحت شعار "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث أقيمت الحملة بمبنى مجمع الأسرة والطفولة بقرية "شيبة" بمركز الزقازيق، حيث تم توفير وسائل مواصلات لنقل الحالات من وإلى محل إقامتهم.





وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم توريد 219 ألف و601 طن و486 كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم حصاد القمح، موضحًا أن إجمالي الكمية الموردة اليوم بلغت 21 ألف و788 أطنان و634 كيلو.



وتم الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم، حيث جرى تحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة للبنك الزراعي، حيث تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة بالمحصول لكل قرية وتابع ومركز، حيث تم ربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد.



ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 389 ألف و690 فدان، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح المورده بعد عمليات الحصاد بمختلف قري ومراكز المحافظة.





وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال حفر وتركيب خطوط الطرد لمياه الصرف الصحي بمدينة الزقازيق، موضحًا أنه تم الانتهاء من توصيل الخطوط بطول 9.5 كيلو متر، من إجمالي 11 كيلو مترًا.



الخطوط الجديدة تبدأ من محطة رفع غرب الزقازيق، بجوار مستشفى "التيسير" مرورًا بطريق "الزقازيق – المنصورة" وشوارع "الغشام" و"السلام"، وطرق "الزقازيق – ميت غمر"، وإمتداد "بحر مويس" ومصنع "بروتكس"، وصولًا إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية "العصلوجي".



وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من تنفيذ أعمال الحفر والتركيب، ربط قرى "كفر الحمام – مشتول القاضي – كفر الحصر – بنايوس" بمحطة رفع غرب الزقازيق، نتيجة لتدفقات مياه الصرف الصحى المتزايدة التي تواجهها محطة الرفع ونقلها الى معالجة الصرف الصحس بالعصلوجي.